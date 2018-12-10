Toyota подготовит для гонок еще один вариант новой «Супры»

Прототип даст представление о том, как будет выглядеть гоночная версия купе Toyota Supra нового поколения, предназначенная для японского чемпионата Super GT. Информации об этом автомобиле пока нет. На тизере лишь видно, что машина получит массивный задний диффузор и антикрыло.