Видео: новая Toyota Supra проходит «лосиный тест»

Сложности возникли из-за рулевого управления Supra с изменяемым в зависимости от скорости движения усилием. Как отметил водитель, приноровиться к управлению получилось не сразу, однако в итоге спорткар прошел тест на скорости 77 километров в час, не задев ни одного конуса.
Попытки на более высоких скоростях провалились: Supra начинала вилять кормой и выскальзывать на пределы импровизированной полосы. Следующее упражнение «змейка» автомобиль проделал без погрешностей.
Видео: 77km.com
Общий результат Supra журналисты назвали неплохим, однако рулевое управление сочли слишком «оцепенелым» и недостаточно отзывчивым для спортивного купе. В тесте участвовала Supra GR, оснащенная трехлитровой «турбошестеркой» мощностью 340 лошадиных сил в тандеме с восьмиступенчатым автоматом.
«Лосиный тест» считается одним из самых сложных испытаний для автомобилей, в ходе которого выявляются недоработки в системе стабилизации и другие недостатки. В прошлом году с тестом не справился новый Toyota RAV4 – лучшим стал результат на скорости всего 68 километров в час. После доработки электронной системы стабилизации кроссовер удачно выполнил маневр на скорости 72 километра в час.