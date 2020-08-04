Видео: новая Toyota Supra проходит «лосиный тест»

Сложности возникли из-за рулевого управления Supra с изменяемым в зависимости от скорости движения усилием. Как отметил водитель, приноровиться к управлению получилось не сразу, однако в итоге спорткар прошел тест на скорости 77 километров в час, не задев ни одного конуса.

Попытки на более высоких скоростях провалились: Supra начинала вилять кормой и выскальзывать на пределы импровизированной полосы. Следующее упражнение «змейка» автомобиль проделал без погрешностей.