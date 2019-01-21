Первый экземпляр новой «Супры» оценили в 42 раза дороже базового спорткара

Toyota GR Supra в исполнении Global #1 — единственный спорткар, VIN-номер которого заканчивается на 20201 (указывает на модельный год и номер автомобиля в серии). За основу уникальной двухдверки взята версия Launch Edition для американского рынка с тиражом 1500 экземпляров. От нее GR Supra Global #1 отличается лишь матовой серой окраской кузова Phantom Matte. Всё остальное — глянцевые красные корпуса боковых зеркал, матовые черные колеса, красный салон и декоративные элементы из углепластика — уже являются частью версии Launch Edition.