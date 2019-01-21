Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:33

Первый экземпляр новой «Супры» оценили в 42 раза дороже базового спорткара

За машину с VIN-номером, заканчивающимся на 20201, заплатили 2,1 миллиона долларов

Первый экземпляр серийной Toyota GR Supra продали на 48-м ежегодном аукционе Barrett-Jackson за 2,1 миллиона долларов — это в 42 раза больше ее базовой цены — 49 990 долларов. Вырученные средства Toyota передаст Ассоциации американских кардиологов (American Heart Association) и благотворительному Фонду Боба Вудраффа, который помогает пострадавшим от терактов 11 сентября 2001 года.

Toyota GR Supra в исполнении Global #1 — единственный спорткар, VIN-номер которого заканчивается на 20201 (указывает на модельный год и номер автомобиля в серии). За основу уникальной двухдверки взята версия Launch Edition для американского рынка с тиражом 1500 экземпляров. От нее GR Supra Global #1 отличается лишь матовой серой окраской кузова Phantom Matte. Всё остальное — глянцевые красные корпуса боковых зеркал, матовые черные колеса, красный салон и декоративные элементы из углепластика — уже являются частью версии Launch Edition.

Победитель аукциона, помимо автомобиля, получит сделанный на заказ профессиональный гоночный комбинезон и два VIP-билета на гонку Toyota Owners 400, где у него будет возможность проехать за рулем пейс-кара, а также сделать несколько кругов по треку вместе с пилотом NASCAR Майклом Уолтрипом.

Toyota GR Supra нового поколения дебютировала на автосалоне в Детройте. Заднеприводный спорткар построен на платформе BMW Z4 и оснащен турбированной «шестеркой» 3.0 мощностью 340 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Супра» получила активный задний дифференциал с возможностью 100-процентной блокировки, адаптивную подвеску, лонч-контроль и два режима работы управляющей электроники – обычный и спортивный.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...