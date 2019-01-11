В Токио показали версию новой «Супры» для чемпионата Super GT

Помимо версии для чемпионата Super GT, у новой Toyota Supra будет модификация для дивизиона Xfinity Series американской гоночной серии NASCAR. Её публичный дебют состоится 16 февраля в Дейтоне. А в марте прошлого года, на автосалоне в Женеве, Toyota показала прототип GR Supra Racing Concept, предвестника машины для Super GT. Спорткар с кузовными панелями из композита давал представление о том, как может выглядеть гоночная версия возрожденной «Супры».

Гражданскую Supra пятого поколения представят 14 января в Детройте. Купе построят на платформе нового BMW Z4, от которого спорткару достанутся двигатели и трансмиссия.