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13:03

В Токио показали версию новой «Супры» для чемпионата Super GT

Через год спорткар заменит в серии Lexus LC

В рамках Tokyo Auto Salon 2019 состоялась презентация концепта Toyota Supra для гоночной серии Super GT. В 2020 году автомобиль придет на смену Lexus LC, который сейчас выступает в классе GT500.

От обычной дорожной «Супры» GR Supra Super GT отличается полностью измененным аэродинамическим обвесом с массивами боковыми юбками, канардами на переднем бампере, вентиляционными прорезями в крыльях, огромным диффузором и фиксированным антикрылом. Гоночной машине также положены кресла-«ковши», каркас безопасности и колеса с центральной гайкой. Техническую спецификацию спорткара Toyota Gazoo Racing пока не раскрывает.

Фото: carscoops.com

Помимо версии для чемпионата Super GT, у новой Toyota Supra будет модификация для дивизиона Xfinity Series американской гоночной серии NASCAR. Её публичный дебют состоится 16 февраля в Дейтоне. А в марте прошлого года, на автосалоне в Женеве, Toyota показала прототип GR Supra Racing Concept, предвестника машины для Super GT. Спорткар с кузовными панелями из композита давал представление о том, как может выглядеть гоночная версия возрожденной «Супры».

Гражданскую Supra пятого поколения представят 14 января в Детройте. Купе построят на платформе нового BMW Z4, от которого спорткару достанутся двигатели и трансмиссия.

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