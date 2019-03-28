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19:22

Посмотрите, как дрифтит первая в мире новая Toyota Supra с мотором 2JZ

В Японии построили версию спорткара нового поколения для гонок

Японский дрифтер Дайго Сайто завершил постройку первого в мире экземпляра купе Toyota Supra нового поколения, оснащенного двигателем 2JZ. В Сети появился ролик, в котором автомобиль показан в скольжениях во время соревнований.

Дрифткар построен специалистами собственного ателье Сайто Fat Five Racing. На создание машины ушло 42 дня. Она получила серьезно доработанную трехлитровую «шестерку» с двумя турбонагнетателями, которая выдает 800 лошадиных сил.

Серийная «Супра» оснащается трехлитровой «шестеркой» BMW, развивающей 340 лошадиных сил. При подготовке гоночной версии от этого мотора было решено отказаться из-за нехватки на рынке деталей для тюнинга агрегата.

Обычная Toyota Supra доберется и до российского рынка. Однако для нас будут доступны лишь 22 автомобиля. Из них три – это спецверсия A90 Edition 1 с матово-серым кузовом и черно-красным интерьером. Цен на новинку пока нет.

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