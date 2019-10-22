Toyota Supra обзавелась гигантским антикрылом

Технических подробностей о новинке пока нет. По неофициальным данным, под капотом у GR Supra 3000GT разместится один из стоковых двигателей. Скорее всего, это будет топовый 340-сильный шестицилиндровый турбомотор BMW объемом три литра. С таким агрегатом стандартная Supra разгоняется с места до «сотни» за 4,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.