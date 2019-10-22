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14:09

Toyota Supra обзавелась гигантским антикрылом

На тюнинг-шоу SEMA дебютирует концепт GR Supra 3000GT

Специалисты из Toyota Racing Development раскрыли дизайн концептуального GR Supra 3000GT, премьера которого состоится в Лас-Вегасе на тюнинг-шоу SEMA. Новинка получила сразу два эффектных элемента – это огромное антикрыло и вентилируемый капот.

Технических подробностей о новинке пока нет. По неофициальным данным, под капотом у GR Supra 3000GT разместится один из стоковых двигателей. Скорее всего, это будет топовый 340-сильный шестицилиндровый турбомотор BMW объемом три литра. С таким агрегатом стандартная Supra разгоняется с места до «сотни» за 4,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Стоит отметить, что вентиляционные отверстия у GR Supra 3000GT имеют ту же форму и расположены таким же образом, как у 3000GT 1994 года. Кстати, концепт образца 25-летней давности тоже мог похвастаться внушительных размеров спойлером.

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GR Supra 3000GT 1994 года

В августе этого года в России стартовали продажи Toyota Supra GR с упомянутым двигателем мощностью 340 лошадиных сил. Стоимость автомобиля составляет 5 534 000 рублей.