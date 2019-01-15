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11:56

Новая Toyota Supra получит четырехцилиндровые моторы

Toyota разработала бюджетный вариант спорткара

Заднеприводный спорткар Toyota Supra пятого поколения, только что представленный на автосалоне в Детройте, получит вдобавок к шестицилиндровым моторам еще и четырехцилиндровые: такие машины будут продаваться в Японии.

Спорткары Toyota Supra с момента своего появления в 1978 году всегда соответствовали одному рецепту: заднеприводное шасси и рядный шестицилиндровый мотор. По этой же схеме выполнена и машина пятого поколения, созданная в сотрудничестве с BMW — заднеприводная платформа от BMW Z4 и шестицилиндровый турбомотор B58B30 от нее же.

Но у «Супры» пятого поколения впервые в истории появится бюджетная версия с четырехцилиндровым двигателем — это двухлитровый турбомотор BMW B48B20. Двухлитровые машины получат восьмидиапазонный «автомат», как и топовая версия спорткара.

Четырехцилиндровый двигатель будет предложен в двух исполнениях мощностью 197 и 258 лошадиных сил. Заметно различаются они и по тяговым возможностям: у младшей версии максимальный момент составляет 320 Нм в диапазоне от 1450 до 4200 оборотов в минуту, у старшей — 400 Нм при 1550-4400 оборотах в минуту. Для сравнения, у шестицилиндровой «Супры» — 340 сил и 500 Нм.

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Существенно отличается и динамика: 197-сильная версия разгоняется до 100 километров в час за 6,5 секунд, 258-сильная — за 5,2. При этом шестицилиндровая Supra выполняет то же упражнение за 4,3 секунды.

Зато четырехцилиндровые машины заметно легче, и разница в основном приходится на переднюю ось: их снаряженная масса составляет 1410 и 1450 килограммов соответственно против 1520 килограммов у шестицилиндровой модели.

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Новая Supra с четырехцилиндровым мотором предназначена исключительно для рынка Японии. Такие машины будут выпускать в менее богатых комплектациях SZ и SZ-R. Все без исключения спорткары Toyota Supra будут собирать в Австрии — на заводе Magna Steyr, на одном конвейере с BMW Z4.

«Супры» первых трех поколений тоже выпускались в бюджетных версиях с двухлитровыми моторами — но это были «родные» шестицилиндровые двигатели с уменьшенным рабочим объемом. Это делалось ради попадания в более выгодную налоговую категорию. По официальным каналам такие спорткары продавались только на внутреннем японском рынке.

Toyota Supra гоночной серии JGTC с четырехцилиндровым мотором (1997 год)

А вот четырехцилиндровые «Супры» создавались только для гонок: машины четвертого поколения с турбомотором 3S-GTE выступали в 90-е годы в японском чемпионате JGTC. Конструкторы этих гоночных машин решили отказаться от шестицилиндрового двигателя семейства JZ из-за его избыточного веса.

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