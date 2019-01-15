Новая Toyota Supra получит четырехцилиндровые моторы

Но у «Супры» пятого поколения впервые в истории появится бюджетная версия с четырехцилиндровым двигателем — это двухлитровый турбомотор BMW B48B20. Двухлитровые машины получат восьмидиапазонный «автомат», как и топовая версия спорткара.

Четырехцилиндровый двигатель будет предложен в двух исполнениях – мощностью 197 и 258 лошадиных сил. Заметно различаются они и по тяговым возможностям: у младшей версии максимальный момент составляет 320 Нм в диапазоне от 1450 до 4200 оборотов в минуту, у старшей — 400 Нм при 1550-4400 оборотах в минуту. Для сравнения, у шестицилиндровой «Супры» — 340 сил и 500 Нм.