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12:14

Toyota начала принимать заказы на новую «Супру»

Производитель подтвердил дату дебюта серийного спорткара

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Компания Toyota открыла прием заказов на спорткар Supra нового поколения. Сейчас купе уже можно забронировать в Германии. Также марка подтвердила дату дебюта серийной машины.

Автомобиль можно зарезервировать на специальном сайте: всего доступно для онлайн-бронирования 900 машин. Их покупатели станут членами так называемого «Клуба 900» – Supra 900 Club. Однако что именно он будет собой представлять, пока точно не ясно.

Помимо этого, производитель подтвердил, что публичный дебют новой серийной «Супры» состоится в январе следующего года на моторшоу в Детройте. Тогда же станет известна и цена спорткара. Пока в «Тойоте» лишь говорят, что «Супра» совершенно точно не будет дешевой, а главный инженер модели Тетсуя Тада называет новинку «убийцей Porsche». В связи с этим зарубежные СМИ предполагают, что хорошо «упакованное» купе будет стоить как Cayman GTS – около 80-90 тысяч евро.

Предсерийный прототип Toyota Supra нового поколения дебютировал в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль, скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм.

Серийный спорткар разделит платформу и силовой агрегат (трехлитровую «шестерку» и «робот») с BMW Z4 нового поколения. При этом настройки шасси будут существенно отличаться.

В серию новая «Супра» пойдет в первой половине 2019 года. Также компания подготовит гоночный вариант модели, который примет участие в американской гоночной серии NASCAR.

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