Toyota начала принимать заказы на новую «Супру»

Автомобиль можно зарезервировать на специальном сайте: всего доступно для онлайн-бронирования 900 машин. Их покупатели станут членами так называемого «Клуба 900» – Supra 900 Club. Однако что именно он будет собой представлять, пока точно не ясно.
Помимо этого, производитель подтвердил, что публичный дебют новой серийной «Супры» состоится в январе следующего года на моторшоу в Детройте. Тогда же станет известна и цена спорткара. Пока в «Тойоте» лишь говорят, что «Супра» совершенно точно не будет дешевой, а главный инженер модели Тетсуя Тада называет новинку «убийцей Porsche». В связи с этим зарубежные СМИ предполагают, что хорошо «упакованное» купе будет стоить как Cayman GTS – около 80-90 тысяч евро.
Предсерийный прототип Toyota Supra нового поколения дебютировал в июле на Фестивале скорости в Гудвуде. Автомобиль, скрытый камуфляжем, принял участие в гонке по подъему на холм.
Серийный спорткар разделит платформу и силовой агрегат (трехлитровую «шестерку» и «робот») с BMW Z4 нового поколения. При этом настройки шасси будут существенно отличаться.
В серию новая «Супра» пойдет в первой половине 2019 года. Также компания подготовит гоночный вариант модели, который примет участие в американской гоночной серии NASCAR.