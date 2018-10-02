Toyota начала принимать заказы на новую «Супру»

Помимо этого, производитель подтвердил, что публичный дебют новой серийной «Супры» состоится в январе следующего года на моторшоу в Детройте. Тогда же станет известна и цена спорткара. Пока в «Тойоте» лишь говорят, что «Супра» совершенно точно не будет дешевой, а главный инженер модели Тетсуя Тада называет новинку «убийцей Porsche». В связи с этим зарубежные СМИ предполагают, что хорошо «упакованное» купе будет стоить как Cayman GTS – около 80-90 тысяч евро.