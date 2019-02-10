Посмотрите, как выглядела бы Toyota Supra, если бы стала внедорожником

Судя по изображению, опубликованному Приском в своем «Фейсбуке», дизайнер добавил спорткару расширенные колесные арки, ступеньку под дверью, шноркель, лебедку, массивные буксировочные проушины и багажник на крышу.
Реальная «Супра» дебютировала на январском автосалоне в Детройте. Машина построена на одной платформе с BMW Z4 и оснащена шестицилиндровым турбомотором мощностью 340 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Первые сто километров в час заднеприводое купе набирает за 4,3 секунды.
На японском рынке модель также будет доступа с «четверками» мощностью 197 и 258 лошадиных сил. Первая из них сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 секунды, а вторая – за 5,2 секунды.
В текущем году «Супру» начнут продавать в России. Однако ни комплектации, ни цены автомобиля пока не сообщаются.