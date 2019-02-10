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11:34

Посмотрите, как выглядела бы Toyota Supra, если бы стала внедорожником

Дизайнер придумал агрессивный вариант спорткара для бездорожья

Дизайнер Рейн Приск представил свое видение того, как может выглядеть внедорожник, построенный на базе Toyota Supra нового поколения. Автомобиль получил огромные «зубастые» колеса и лифтованную подвеску.

Судя по изображению, опубликованному Приском в своем «Фейсбуке», дизайнер добавил спорткару расширенные колесные арки, ступеньку под дверью, шноркель, лебедку, массивные буксировочные проушины и багажник на крышу.

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Реальная «Супра» дебютировала на январском автосалоне в Детройте. Машина построена на одной платформе с BMW Z4 и оснащена шестицилиндровым турбомотором мощностью 340 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Первые сто километров в час заднеприводое купе набирает за 4,3 секунды.

До этого Приск показал, как мог бы выглядеть внедорожник, созданный на базе Bugatti Chiron

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На японском рынке модель также будет доступа с «четверками» мощностью 197 и 258 лошадиных сил. Первая из них сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 секунды, а вторая – за 5,2 секунды.

В текущем году «Супру» начнут продавать в России. Однако ни комплектации, ни цены автомобиля пока не сообщаются.

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