Посмотрите, как выглядела бы Toyota Supra, если бы стала внедорожником

На японском рынке модель также будет доступа с «четверками» мощностью 197 и 258 лошадиных сил. Первая из них сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 секунды, а вторая – за 5,2 секунды.

В текущем году «Супру» начнут продавать в России. Однако ни комплектации, ни цены автомобиля пока не сообщаются.