Toyota привезет в Россию «Супру»

Премьера «Супры» состоялась на автосалоне в Детройте. Автомобиль, делящий одно шасси с BMW Z4, комплектуется 340-сильной «турбошестеркой» и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотню» заднеприводное купе набирает за 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.
На японском рынке модель также будет доступна с «четверкой» объемом два литра. Она получит две модификации – на 197 и 258 лошадиных сил. Первая из них сможет набирать сто километров в час за 6,5 секунды, а вторая – за 5,2 секунды.
Все Toyota Supra будут собирать в Австрии — на заводе Magna Steyr, на одном конвейере с BMW Z4.
В США базовый вариант «Супры» стоит 49 990 долларов (3,3 миллиона рублей по текущему курсу), а самый дорогой со всеми возможными опциями – 58 905 долларов (3,9 миллиона рублей).