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12:08

Toyota привезет в Россию «Супру»

Спорткар появится на нашем рынке в 2019 году

Спорткар Toyota Supra нового поколения появится на российском рынке уже в текущем году. Однако компания пока не может сообщить точную дату начала продаж, комплектации или цены на этот автомобиль.
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Премьера «Супры» состоялась на автосалоне в Детройте. Автомобиль, делящий одно шасси с BMW Z4, комплектуется 340-сильной «турбошестеркой» и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотню» заднеприводное купе набирает за 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.

На японском рынке модель также будет доступна с «четверкой» объемом два литра. Она получит две модификации – на 197 и 258 лошадиных сил. Первая из них сможет набирать сто километров в час за 6,5 секунды, а вторая – за 5,2 секунды.

Все Toyota Supra будут собирать в Австрии — на заводе Magna Steyr, на одном конвейере с BMW Z4.

В США базовый вариант «Супры» стоит 49 990 долларов (3,3 миллиона рублей по текущему курсу), а самый дорогой со всеми возможными опциями – 58 905 долларов (3,9 миллиона рублей).

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