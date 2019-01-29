Немецкое ателье показало первый тюнинг-пакет для новой Toyota Supra

Предварительный дизайн компонентов обвеса Prior Design показал на рендерах, разместив их на своей странице в Facebook. Судя по изображениям спорткар получит расширенные крылья с вентиляционными прорезями, новый передний бампер, увеличенный сплиттер, капот, задний диффузор и фиксированное антикрыло. Когда аэродинамический обвес поступит в продажу и его цена пока не сообщается.