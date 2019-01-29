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10:13

Немецкое ателье показало первый тюнинг-пакет для новой Toyota Supra

Для спорткара предложили агрессивный widebody-обвес

Ателье Prior Design первым представило программу доработок для Toyota Supra нового поколения. Немецкий тюнер предложил для спорткара композитный widebody-обвес с агрессивной аэродинамикой.

Предварительный дизайн компонентов обвеса Prior Design показал на рендерах, разместив их на своей странице в Facebook. Судя по изображениям спорткар получит расширенные крылья с вентиляционными прорезями, новый передний бампер, увеличенный сплиттер, капот, задний диффузор и фиксированное антикрыло. Когда аэродинамический обвес поступит в продажу и его цена пока не сообщается.

Новая Toyota Supra, построенная на платформе BMW Z4, дебютировала в середине января на автосалоне в Детройте. Разработкой спорткара занималось автоспортивное подразделение GAZOO Racing. «Супру» оснастили 3,0-литровой «шестёркой» мощность 340 сил, восьмидиапазонным «автоматом», активным задним дифференциалом, адаптивной подвеской и двухпозиционным переключателем режимов движения.

Toyta Supra

По предварительной информации, Toyota планирует вывести Supra на российский рынок. Продажи спорткара начнутся уже в этом году. Подробных технических характеристик и описания комплектаций пока нет. В США базовая двухдверка стоит 49 990 долларов или 3,3 миллиона рублей по текущему курсу.

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