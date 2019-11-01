Suzuki Jimny превратили в маленький бигфут

По части силовой установки изменений никаких нет: внедорожник оснащен стандартным 1,5-литровым «атмосферником» на 102 лошадиные силы в пару к которому можно установить или пятиступенчатую механическую коробку передач, или четырехступенчатый «автомат». При условии, что весит автомобиль около тонны, такого мотора вполне достаточно для езды по бездорожью.

Для студентов это уже не первый опыт строительства автомобиля — в начале 2019 года они представили на автосалоне в Токио другой проект: компактный пикап с внешностью Lamborghini Urus, который построили на базе Toyota GT86. Создатели опять же довольно серьезно доработали исходную машину, полностью изменив кузов, а также оснастив двухдверку увеличенным клиренсом и улучшенной подвеской.