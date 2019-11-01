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17:10

Suzuki Jimny превратили в маленький бигфут

Внедорожник получил внешний каркас безопасности и увеличенный клиренс

Японские студенты автомобильного колледжа NATS представили своей проект мини-бигфута, который построен на базе внедорожника Suzuki Jimny.

Автомобиль получил существенно увеличенный дорожный просвет, новые пружины и амортизаторы, а также массивные покрышки для бездорожья. Большую часть деталей изготавливали специально для этого проекта. Студенты доработали кузов: сняли стандартные двери, установили внешний каркас безопасности из стальной трубы, окрашенной в белый цвет, и сделали крышу съемной.

По части силовой установки изменений никаких нет: внедорожник оснащен стандартным 1,5-литровым «атмосферником» на 102 лошадиные силы в пару к которому можно установить или пятиступенчатую механическую коробку передач, или четырехступенчатый «автомат». При условии, что весит автомобиль около тонны, такого мотора вполне достаточно для езды по бездорожью.

Для студентов это уже не первый опыт строительства автомобиля — в начале 2019 года они представили на автосалоне в Токио другой проект: компактный пикап с внешностью Lamborghini Urus, который построили на базе Toyota GT86. Создатели опять же довольно серьезно доработали исходную машину, полностью изменив кузов, а также оснастив двухдверку увеличенным клиренсом и улучшенной подвеской.

На российском рынке внедорожник нового поколения появился в августе 2019 года. За первый месяц продаж компания реализовала 127 экземпляров, а до апреля следующего года планирует довести эту цифру до 1,2 тысяч.

Стоимость Jimny начинается от 1 359 000 рублей за стартовую комплектацию и механическую трансмиссию, более дорогая версия GLX обойдется минимум в 1 569 000 рублей.