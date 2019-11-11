Посмотрите на крутой Suzuki Jimny итальянских карабинеров

Помимо перечисленных доработок, автомобиль оснастили комплектом цепей для скользких заснеженных дорог, так как эти Jimny будут работать в труднодоступных горных районах Альп и Апеннин. Мотор у полицейских внедорожников стандартный – 1,5 литровый мощностью 102 лошадиные силы.
Карабинеры – одно из четырех ведомств Вооруженных сил Италии, выполняющее функцию полиции. Ранее карабинеры уже закупали суперкары Lotus Evora для контроля за движением на автострадах, а также Alfa Romeo 159, Land Rover Defender и модели других брендов.
Что касается нового Jimny в России, то он появился в продаже 1 августа и стоит от 1 359 000 рублей. Стандартно внедорожник укомплектован антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации, помощником при старте на подъеме и спуске с горы, функцией контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС.