Посмотрите на крутой Suzuki Jimny итальянских карабинеров

Что касается нового Jimny в России, то он появился в продаже 1 августа и стоит от 1 359 000 рублей. Стандартно внедорожник укомплектован антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации, помощником при старте на подъеме и спуске с горы, функцией контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС.