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15:43

Посмотрите на крутой Suzuki Jimny итальянских карабинеров

Два десятка японских внедорожников будут патрулировать горные дороги Италии

Служба карабинеров Италии закупила 20 экземпляров Suzuki Jimny, доработанных фирмой Focaccia Group. Внедорожники получил проблесковые маячки, ливрею ведомства и ящики для хранения оружия в салоне.

Помимо перечисленных доработок, автомобиль оснастили комплектом цепей для скользких заснеженных дорог, так как эти Jimny будут работать в труднодоступных горных районах Альп и Апеннин. Мотор у полицейских внедорожников стандартный – 1,5 литровый мощностью 102 лошадиные силы.

Карабинеры – одно из четырех ведомств Вооруженных сил Италии, выполняющее функцию полиции. Ранее карабинеры уже закупали суперкары Lotus Evora для контроля за движением на автострадах, а также Alfa Romeo 159, Land Rover Defender и модели других брендов.

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Что касается нового Jimny в России, то он появился в продаже 1 августа и стоит от 1 359 000 рублей. Стандартно внедорожник укомплектован антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации, помощником при старте на подъеме и спуске с горы, функцией контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС.