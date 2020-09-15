Универсал Toyota Corolla превратился в модель Suzuki Swace

Универсал Swace — вторая перелицованная Toyota в модельном ряду Suzuki: первой стал RAV4, который недавно превратился в кроссовер Across. От оригинальной модели пятидверка отличается оформлением передка: здесь по-другому оформлена прорезь между фарами, центральный воздухозаборник и вставки с противотуманками. В остальном это всё та же «Королла» с гибридной силовой установкой на базе атмосферного мотора 1.8, сопряженного с вариатором.
В оснащение Swace вошли медиасистема с восьмидюймовым дисплеем и Bluetooth, беспроводная зарядка, два USB-порта, подогрев руля и передних сидений, а также климатическая установка S-Flow с датчиком определения наличия пассажира. Вдобавок для модели предлагается широкий перечень электронных ассистентов, который включает помощника при парковке, функции мониторинга слепых зон и слежения за разметкой, радарный круиз-контроль и систему распознавания дорожных знаков.
В Европе универсал Сузуки можно будет заказать в семи вариантах окраски кузова на выбор. Продажи начнутся зимой, и, вероятно, ближе к их началу станут известны цены. Пятидверка Toyota Corolla Touring Sports с таким же мотором в Великобритании стоит от 28 150 фунтов стерлингов, что соответствует 2,7 миллиона рублей.
В 2019 году Toyota и Suzuki обменялись акциями и договорились о клонировании моделей. Благодаря этому Toyota смогла выйти на перспективные рынки Индии и Африки с копией субкомпактного кроссовера Suzuki Vitara Brezza, бюджетного седана Ciaz, хэтчбека Baleno и компактвэна Ertiga, а в ответ Suzuki получит возможность продавать под своим брендом в Европе гибриды RAV4 и Corolla Touring.