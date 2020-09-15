Универсал Toyota Corolla превратился в модель Suzuki Swace

Универсал Swace — вторая перелицованная Toyota в модельном ряду Suzuki: первой стал RAV4, который недавно превратился в кроссовер Across. От оригинальной модели пятидверка отличается оформлением передка: здесь по-другому оформлена прорезь между фарами, центральный воздухозаборник и вставки с противотуманками. В остальном это всё та же «Королла» с гибридной силовой установкой на базе атмосферного мотора 1.8, сопряженного с вариатором.