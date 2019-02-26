Европейская Toyota Corolla получила спортивную и кросс-версию

Версия GR SPORT доступна для средних и старших комплектаций Corolla. Соответствующий шильдик может получить и хэтчбек, и универсал Touring Sports. Такие автомобили предлагается только с гибридными агрегатами на базе бензиновых двигателей объемом 1,8 и 2,0 литра, и отличаются декором и оснащением. Corolla GR SPORT комплектуется аэродинамическим обвесом, новой решеткой радиатора, задним диффузором, 18-дюймовыми колесами и спортивными сиденьями. В список оснащения также входят противотуманные фары, LED-оптика и и особая окраска кузова Dynamic Grey.
Corolla TREK могут быть только универсалы. Они отличаются увеличенным на 20 миллиметров дорожным просветом, пластиковыми накладками на бамперах и колесных арках, а также оригинальными 17-дюймовыми колесами. Corolla TREK комплектуется мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, сиденьями с отделкой двуцветной тканью и декоративными панелями из дерева.
Обычный седан и хэтчбек Corolla также могут комплектоваться турбодвигателем 1.2 мощностью 116 лошадиных сил и 185 Нм крутящего момента. На рынке США модель предлагается с двухлитровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine (171 сила и 205 Нм момента) и бесступенчатой трансмиссией Direct Shift-CVT.
На российском рынке доступен только седан. Он оснащается 122-сильным (153 Нм) бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и стоит от 1 173 000 рублей.