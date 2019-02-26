Европейская Toyota Corolla получила спортивную и кросс-версию

Версия GR SPORT доступна для средних и старших комплектаций Corolla. Соответствующий шильдик может получить и хэтчбек, и универсал Touring Sports. Такие автомобили предлагается только с гибридными агрегатами на базе бензиновых двигателей объемом 1,8 и 2,0 литра, и отличаются декором и оснащением. Corolla GR SPORT комплектуется аэродинамическим обвесом, новой решеткой радиатора, задним диффузором, 18-дюймовыми колесами и спортивными сиденьями. В список оснащения также входят противотуманные фары, LED-оптика и и особая окраска кузова Dynamic Grey.