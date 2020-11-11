Найден идеальный Москвич «Святогор» почти без пробега

Экземпляр, выставленный на продажу, выкрашен в оригинальный темно-зеленый цвет – на нем нет и следа коррозии. Серый тканевый салон также сохранился в безупречном состоянии. Автомобиль оснащен мотором от ВАЗ-2106: бензиновым агрегатом объемом 1,6 литра, который выдает 76 лошадиных сил и сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Автор объявления утверждает, что этот идеальный «Святогор» – из частной коллекции, и с 1998 года у него был всего один владелец.