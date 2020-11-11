Найден идеальный Москвич «Святогор» почти без пробега

Экземпляр, выставленный на продажу, выкрашен в оригинальный темно-зеленый цвет – на нем нет и следа коррозии. Серый тканевый салон также сохранился в безупречном состоянии. Автомобиль оснащен мотором от ВАЗ-2106: бензиновым агрегатом объемом 1,6 литра, который выдает 76 лошадиных сил и сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Автор объявления утверждает, что этот идеальный «Святогор» – из частной коллекции, и с 1998 года у него был всего один владелец.
Фото: Drom.ru
Каким мог стать Москвич-2141: как шла разработка модели на закате СССР и при чем здесь Chrysler
Москвич-2141 выпускался на АЗЛК в период с 1986 по 1998 год, а позже был переименован в «Святогор» и производился вплоть до остановки конвейера в 2002 году. За это время было собрано более 716,8 тысячи экземпляров.
Модернизированная версия автомобиля «Москвич-2141», получившая собственное имя «Святогор», дебютировала в 1997 году. Помимо 1,6-литрового двигателя, модель оснащалась мотором Renault объёмом 2,0 литра мощностью 113 лошадиных сил. Также существовала модификация с 1,7-литровым агрегатом УЗАМ-3317, который выдавал 85 сил. Некоторые партии «Святогора» комплектовались 1,8-литровыми двигателями ВАЗ-2130.
В конце 90-х годов выпустили два опытных прототипа, оснащенных автоматической коробкой передач, однако руководство АЗЛК решило не внедрять такую модификацию.
По неофициальным данным, выставленный на продажу экземпляр – один из немногих (а, возможно, и единственный) сохранившийся «Москвич» этой модели практически без пробега и в заводском состоянии.