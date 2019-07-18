Каким мог стать Москвич-2141

А между тем, в январе 1976 года с конвейера АЗЛК сошел Москвич-2140, представлявший собой рестайлинговую версию 412-го — с иным внешним оформлением и новым интерьером. Агрегаты остались прежними, а в салоне появилась мягкая передняя панель из вспененного полиуретана, покрытого пленкой — такой материал как раз применялся на прототипах серии 3-5. Выпуск «сорокового» завершили в 1988 году.