Видео: Tesla доказала, что электрокары не боятся луж

Все электрические соединения в автомобилях «на батарейках» изолированы от влаги, поэтому исправные электрокары справляются с водными преградами даже лучше машин с традиционными ДВС. В 2016 году Илон Маск комментируя видео с «водоплавающими» Tesla подчеркнул, что электромобили «могут на короткое время использоваться вместо лодки», хотя производитель не рекомендует подобную эксплуатацию.

Ранее подобные испытания проводил концерн Jaguar Land Rover. Электрокар Jaguar I-Pace в рамках мероприятия ездил в искусственной ёмкости, наполненной водой до уровня 50 сантиметров. Боссы Jaguar подчёркивают, что по показателю максимальной глубины преодолеваемого брода I-Pace превосходит кросс-универсал Subaru Outback и вседорожник Jeep Cherokee.