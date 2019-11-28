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11:59

Видео: Tesla доказала, что электрокары не боятся луж

Испытания электромобилей на фабрике в Китае попали на видео

© insideEV.it
Компания Tesla поделилась роликом тестирования электромобилей на предмет гидроудара. Эксперимент провели на новом заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Седан Tesla Model 3 без проблем проезжает по небольшой луже, хотя в какой-то момент уровень воды достиг половины колеса.

Все электрические соединения в автомобилях «на батарейках» изолированы от влаги, поэтому исправные электрокары справляются с водными преградами даже лучше машин с традиционными ДВС. В 2016 году Илон Маск комментируя видео с «водоплавающими» Tesla подчеркнул, что электромобили «могут на короткое время использоваться вместо лодки», хотя производитель не рекомендует подобную эксплуатацию.

Ранее подобные испытания проводил концерн Jaguar Land Rover. Электрокар Jaguar I-Pace в рамках мероприятия ездил в искусственной ёмкости, наполненной водой до уровня 50 сантиметров. Боссы Jaguar подчёркивают, что по показателю максимальной глубины преодолеваемого брода I-Pace превосходит кросс-универсал Subaru Outback и вседорожник Jeep Cherokee.

Мифы об электрокарах развеивала и компания Ford. В ходе рекламной кампании нового электрокроссовера Mustang Mach-E американский автопроизводитель рассказывал о преимуществах экологически чистого транспорта и убеждал потенциальных клиентов в его безопасности.

Источник: InsiveEV.it