Самый маленький кроссовер Volkswagen показали на видео

За время тизерной кампании Volkswagen рассказал, что T-Cross станет самым безопасным в своем сегменте. В базовое оснащение кроссовера войдет широкий набор электронных помощников и проактивная система защиты пассажиров, как на Arteon и Touareg. Уже в начальной комплектации вседорожник получит системы удержания в полосе движения и контроля дистанции с функцией экстренного торможения City Emergency Braking System и определения пешеходов.
У T-Cross будет пять вариантов исполнения и двигающиеся в продольном направлении сиденья второго ряда. Объем багажного отделения компактного кроссовера составит 455 литров. При сложенных задних сиденьях он увеличится до 1281 литра. Вседорожник укомплектуют 18-дюймовыми колесными дисками, мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфонов, четырьмя USB-портами и 300-ваттной аудиосистемой Beats Audio.
В гамму двигателей Volkswagen T-Cross войдет трёхцилиндровый мотор 1.0 (95 и 115 сил), турбодвигатель 1.5 TSI (150 сил) и дизель объемом 1,6 литра (95 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента). Коробки — пяти- и шестиступенчатая «механика», а также «робот» с двумя сцеплениями.
Публичный дебют нового кроссовера состоится 25 октября.