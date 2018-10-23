Самый маленький кроссовер Volkswagen показали на видео

За время тизерной кампании Volkswagen рассказал, что T-Cross станет самым безопасным в своем сегменте. В базовое оснащение кроссовера войдет широкий набор электронных помощников и проактивная система защиты пассажиров, как на Arteon и Touareg. Уже в начальной комплектации вседорожник получит системы удержания в полосе движения и контроля дистанции с функцией экстренного торможения City Emergency Braking System и определения пешеходов.