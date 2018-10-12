Volkswagen T-Cross сделают самым безопасным в классе

Помимо этого, Volkswagen T-Cross можно будет оснастить системой мониторинга слепых зон и поперечного трафика, адаптивным круиз-контролем, а также проактивной системой защиты пассажиров. В случае угрозы ДТП она закроет окна и люк, затянет ремни безопасности и увеличит давление в тормозной системе.