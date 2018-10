Volkswagen T-Cross сделают самым безопасным в классе

Слоган новинки — «Я нечто большее» (I am more), делится на четыре приоритетных направления: «я практичный, классный, интуитивный и безопасный» (I am practical, I am cool, I am intuitive и I am safe). Последнее подтверждает базовое оснащение T-Cross, в которое войдет система удержания в полосе движения, а также контроля дистанции с функцией экстренного торможения City Emergency Braking System и определения пешеходов.