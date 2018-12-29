Volkswagen сделает конкурента Land Rover Defender

Первой моделью Volkswagen, в основу которой ляжет платформа MEB со встроенной поддержкой беспроводной зарядки, станет электрический хэтчбек I.D. В движение его будет приводить тяговый электромотор, установленный на задней оси. Электрокар оснастят блоком батарей емкостью от 48 до 111 киловатт-часов, а его цена составит около 24 тысяч евро.

Позднее на MEB будут строить все модели I.D.-семейства — от хэтчбека до кроссовера размером с Touareg. К 2020 году Volkswagen намерен продавать по 150 тысяч электрокаров в год. Двумя годами позже входящие в состав концерна марки будут выпускать уже 27 электрических моделей.