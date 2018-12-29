Volkswagen сделает конкурента Land Rover Defender

По информации издания AutoBild, новинку построят на электрической «тележке» MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten) с двумя вариантами кузова: трехдверном (длина 4,5 метра) и пятидверном (4,85 метра). В отделке интерьера предполагается использовать износостойкий пластик, который можно мыть мойкой высокого давления. Внедорожнику пророчат имя T-Rug и рыночный дебют не раньше 2022 года.
Первой моделью Volkswagen, в основу которой ляжет платформа MEB со встроенной поддержкой беспроводной зарядки, станет электрический хэтчбек I.D. В движение его будет приводить тяговый электромотор, установленный на задней оси. Электрокар оснастят блоком батарей емкостью от 48 до 111 киловатт-часов, а его цена составит около 24 тысяч евро.
Позднее на MEB будут строить все модели I.D.-семейства — от хэтчбека до кроссовера размером с Touareg. К 2020 году Volkswagen намерен продавать по 150 тысяч электрокаров в год. Двумя годами позже входящие в состав концерна марки будут выпускать уже 27 электрических моделей.