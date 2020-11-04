Toyota представила внедорожный прицеп для пикапа Tacoma, сделанный из пикапа Tacoma

В основе внедорожного TRD Sport Trailer лежит грузовой отсек Tacoma TRD Off-Road. Новинка полностью повторяет дизайн задней части автомобиля. Между собой пикап и грузовой прицеп соединяются модулем специальной конструкции, в котором с помощью отдельных креплений можно разместить необходимую в путешествии бытовую технику или спортивный инвентарь.

В основной части прицепа инженеры Toyota предлагают расположить запасной генератор, холодильник с морозильной камерой, а также портативную раковину или небольшое кухонное отделение. Также, в трейлере с легкостью поместится и другое туристическое снаряжение на случай длительного путешествия вдали от цивилизации.

Еще одной интересной особенностью внедорожного прицепа является наличие дополнительной металлической конструкции, построенной по его периметру. На ней можно расположить туристическую палатку, в которой способны с комфортом разместиться четыре человека.

Прототип внедорожного TRD Sport Trailer специалисты американского подразделения Toyota разработали для тюнинг-выставки SEMA, которая должна была стартовать 3 ноября. Однако из-за продолжающейся эпидемии COVID-19, узнать, пойдет ли грузовой прицеп в серийное производство, получится только в ходе онлайн-формата мероприятия.