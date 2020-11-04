Toyota представила внедорожный прицеп для пикапа Tacoma, сделанный из пикапа Tacoma

В основе внедорожного TRD Sport Trailer лежит грузовой отсек Tacoma TRD Off-Road. Новинка полностью повторяет дизайн задней части автомобиля. Между собой пикап и грузовой прицеп соединяются модулем специальной конструкции, в котором с помощью отдельных креплений можно разместить необходимую в путешествии бытовую технику или спортивный инвентарь.
В основной части прицепа инженеры Toyota предлагают расположить запасной генератор, холодильник с морозильной камерой, а также портативную раковину или небольшое кухонное отделение. Также, в трейлере с легкостью поместится и другое туристическое снаряжение на случай длительного путешествия вдали от цивилизации.
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Еще одной интересной особенностью внедорожного прицепа является наличие дополнительной металлической конструкции, построенной по его периметру. На ней можно расположить туристическую палатку, в которой способны с комфортом разместиться четыре человека.
Прототип внедорожного TRD Sport Trailer специалисты американского подразделения Toyota разработали для тюнинг-выставки SEMA, которая должна была стартовать 3 ноября. Однако из-за продолжающейся эпидемии COVID-19, узнать, пойдет ли грузовой прицеп в серийное производство, получится только в ходе онлайн-формата мероприятия.
Ранее компания Toyota представила модифицированную версию пикапа Tacoma под названием Overland-Ready. Доработанную версию автомобиля японские инженеры также построили в единственном экземпляре для демонстрации на тюнинг-шоу SEMA.