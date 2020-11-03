Посмотрите на тюнингованный Toyota Tacoma для экстремальных путешествий

Toyota Tacoma Overland-Ready представляет собой экстремальную версию классического пикапа. По задумке инженеров, модифицированный автомобиль идеально подойдет как для преодоления тяжелого бездорожья, так и для комфортных путешествий. Тюнингованный пикап оборудовали металлическим передним бампером со стальной лебедкой и дополнительной защитой днища. Кроме того, тюнеры установили новые рычаги подвески, усиленные амортизаторы, а также добавили возможность блокировки заднего дифференциала.
Модифицированный пикап «обули» в 16-дюймо¬вые колесные диски с грязевой резиной BFGoodrich. На крыше Tacoma установили экспедиционный багажник со светодиодной «люстрой». В кузове разместили дополнительные канистры, сэндтраки, а также крепление для реечного домкрата и воздушного компрессора. Кроме того, автомобиль оснастили дополнительной платформой, которая раскладывается в экспедиционную палатку.
Фото: Toyota
Toyota будет красить 4Runner, Sequoia, Tacoma и Tundra в цвет лунного камня
Отдачу штатного 3,5-литрового V6 тюнеры увеличили за счет механического нагнетателя Magnusson. Модифицированный двигатель выдает 370 лошадиных сил (447 Нм). В паре с агрегатом оставили работать 6-ступенчатый «автомат». Спецверсию Tacoma Overland-Ready инженеры построили в единственном экземпляре для тюнинг-шоу SEMA, которое должно было начаться 3 ноября. Однако, из-за продолжающейся пандемии COVID-19, мероприятие пройдет в формате онлайн.
В середине сентября американское ателье Mil-Spec Automotive представило экстремальную версию пикапа Ford F-150. Тюнеры оснастили автомобиль 5,0-литровым мотором V8 мощностью 500 лошадиных сил, а также добавили приводной нагнетатель, в результате чего мощность F-150 выросла до 675 лошадиных сил.