Посмотрите на тюнингованный Toyota Tacoma для экстремальных путешествий

Toyota Tacoma Overland-Ready представляет собой экстремальную версию классического пикапа. По задумке инженеров, модифицированный автомобиль идеально подойдет как для преодоления тяжелого бездорожья, так и для комфортных путешествий. Тюнингованный пикап оборудовали металлическим передним бампером со стальной лебедкой и дополнительной защитой днища. Кроме того, тюнеры установили новые рычаги подвески, усиленные амортизаторы, а также добавили возможность блокировки заднего дифференциала.

Модифицированный пикап «обули» в 16-дюймо¬вые колесные диски с грязевой резиной BFGoodrich. На крыше Tacoma установили экспедиционный багажник со светодиодной «люстрой». В кузове разместили дополнительные канистры, сэндтраки, а также крепление для реечного домкрата и воздушного компрессора. Кроме того, автомобиль оснастили дополнительной платформой, которая раскладывается в экспедиционную палатку.