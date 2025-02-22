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Опубликовано 22 февраля 2025, 12:53
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Федеральная служба охраны закупила партию внедорожников Tank 300

«Младшие» рамные внедорожники тоже заступили на службу в России
Федеральная служба охраны закупила партию внедорожников Tank 300. В Сети появились фотографии вездеходов концерна Great Wall Motor на номерах спецсерии е*кх с московским кодом. По собственной информации «Мотора» речь идёт о целой партии из по меньшей мере 20 автомобилей. Внедорожники Tank 300 тёмно-серого и чёрного цветов появились в Москве, Краснодарском крае и Крыму в подразделениях ФСО. Все машины выпущены в 2024 году.
Федеральная служба охраны закупила партию внедорожников Tank 300
© platesmania.com / usedhead
Сергей Ильин

В России официально предлагают Tank 300 с разными типами трансмиссии: есть модификации с жестко подключаемым полным приводом, есть более «городские» версии с муфтой спереди и автоматической системой 4WD. Снаружи внедорожники никак не отличаются. Судя по отсутствию розетки для подключения электрики прицепа, для спецслужбы взяли начальные версии Adventure. Сейчас такие машины стоят 4,3-4,7 миллиона рублей.

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Федеральная служба охраны не впервые закупает внедорожники Tank: весной 2023 года «пятисотые» впервые появились в кортежах, причём испытывали и традиционные версии с 3,0-литровым V6, и самозаряжаемые четырёхцилиндровые гибриды. Бензин-электрические Tank 500 остались штучным вариантом, а вот шестицилиндровые внедорожники прописались в государственных гаражах.

Хотя ограничения госзакупок не распространяются на Федеральную службу охраны, для закупок стали предпочитать китайские автомобили. В столице на спецсериях засветились пикапы Great Wall King Kong Poer, кроссоверы Haval M6 и вседорожники GAC GS8.

Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Tank
#300