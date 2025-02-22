Федеральная служба охраны закупила партию внедорожников Tank 300«Младшие» рамные внедорожники тоже заступили на службу в России
В России официально предлагают Tank 300 с разными типами трансмиссии: есть модификации с жестко подключаемым полным приводом, есть более «городские» версии с муфтой спереди и автоматической системой 4WD. Снаружи внедорожники никак не отличаются. Судя по отсутствию розетки для подключения электрики прицепа, для спецслужбы взяли начальные версии Adventure. Сейчас такие машины стоят 4,3-4,7 миллиона рублей.
Федеральная служба охраны не впервые закупает внедорожники Tank: весной 2023 года «пятисотые» впервые появились в кортежах, причём испытывали и традиционные версии с 3,0-литровым V6, и самозаряжаемые четырёхцилиндровые гибриды. Бензин-электрические Tank 500 остались штучным вариантом, а вот шестицилиндровые внедорожники прописались в государственных гаражах.
Хотя ограничения госзакупок не распространяются на Федеральную службу охраны, для закупок стали предпочитать китайские автомобили. В столице на спецсериях засветились пикапы Great Wall King Kong Poer, кроссоверы Haval M6 и вседорожники GAC GS8.