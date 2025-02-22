Федеральная служба охраны закупила партию внедорожников Tank 300

«Младшие» рамные внедорожники тоже заступили на службу в России

Федеральная служба охраны закупила партию внедорожников Tank 300. В Сети появились фотографии вездеходов концерна Great Wall Motor на номерах спецсерии е*кх с московским кодом. По собственной информации «Мотора» речь идёт о целой партии из по меньшей мере 20 автомобилей. Внедорожники Tank 300 тёмно-серого и чёрного цветов появились в Москве, Краснодарском крае и Крыму в подразделениях ФСО. Все машины выпущены в 2024 году.