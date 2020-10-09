BMW i8 стал итальянским суперкаром Taraschi и подорожал в семь раз

Имя Berardo для машины выбрано неслучайно. Так звали основателя фирмы Meccanica Taraschi, выпускавшей спорткары и гоночные автомобили в 1950–1960-х годах. Проект спонсировал его сын, Тацио, партнером которого выступила группа энтузиастов Squadra Corse Taraschi, помогающая коллекционерам и владельцам оригинальных машин Taraschi с поиском запчастей и ремонтом.
Внешность суперкара вдохновлена исторической моделью Giaur 750 Sport Champion — самой успешной гоночной машиной Берардо Тараски, и узнать в нём BMW i8 действительно очень сложно. Полностью оригинальный кузов изготовлен вручную из алюминия, а от BMW здесь сохранились разве что подъемные двери. Обитый состаренной кожей и деревом салон, кажется, не претерпел существенных изменений.
Силовая установка прежняя. Это бензиновая «турботройка» объёмом 1,5 литра, дополненная электромотором на передней оси и батареей емкостью 11,8 киловатт-часа. Однако если на i8 она выдавала 374 силы, то на Taraschi Berardo отдачу подняли до 420 сил. По желанию клиента мощность может быть ещё выше: 470 и даже 520 лошадиных сил.
BMW i8 разгонялся до ста за 4,4 секунды, Taraschi — за 3,9. Максимальная скорость тоже отличается: 250 против 278 километров в час.
Премьерный показ гибридного суперкара состоялся в автомобильном музее Турина. Заявки, судя по всему, уже принимают. Цена каждого экземпляра — 800 000 евро, что в семь раз больше, чем изначально стоил BMW i8. Его, впрочем, уже сняли с производства — и преемника не предвидится.