BMW i8 стал итальянским суперкаром Taraschi и подорожал в семь раз

Итальянская компания 1-Off возродила бренд Taraschi, просуществовавший с 1947 по 1961 год. Теперь под этой маркой будут выпускать гибридный суперкар Berardo, который на самом деле представляет собой основательно перекроенный BMW i8. Его цена в семь раз больше, чем у оригинальной машины.