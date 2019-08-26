Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга

Что же касается самого круга, то на финишной прямой Taycan развил скорость 259 километров в час, в то время как в самой компании говорили о максимальной скорости «более 250 километров в час».

Премьера модели состоится 4 сентябре. Еще до официального дебюта Porsche получила свыше 30 тысяч предзаказов на Taycan.