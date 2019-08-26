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17:43

Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга

Результат «Тайкана» оказался на уровне Porsche Panamera Turbo, но в компании его назвали «рекордным»

Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды. Этот результат оказался почти на уровне Panamera Turbo, которая проехала 20,6-километровую трассу на четыре секунды быстрее.

Впрочем, сравнивать эти автомобили неверно, так как они относятся к разным классам. Фактически Taycan стал первым практически серийным четырехдверным электрическим спорткаром на Нюрбургринге, так что его время можно назвать «рекордным» в отсутствие конкурентов, как и поступили в Porsche.

Что же касается машин с полностью электрическими силовыми установками, то звание самого быстрого электрокара на «Северной петле» на сегодняшний день принадлежит прототипу Volkswagen ID.R (6:05.336).

Прототип Taycan, который выехал на трассу, оснащался адаптивной пневмоподвеской с электронноуправляемыми амортизаторами PASM, системой контроля шасси Porsche Dynamic Chassis Control Sport, электромеханической системой подавления кренов, а также управляемой задней осью. В движение спортивный седан приводит силовая установка, в состав которой входят два электромотора суммарной мощностью 629 лошадиных сил.

Что же касается самого круга, то на финишной прямой Taycan развил скорость 259 километров в час, в то время как в самой компании говорили о максимальной скорости «более 250 километров в час».

Премьера модели состоится 4 сентябре. Еще до официального дебюта Porsche получила свыше 30 тысяч предзаказов на Taycan.