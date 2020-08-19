Посмотрите, как Porsche Taycan справляется с «лосиным тестом»

«Лосиный тест» считается одним из самых сложных испытаний. В ходе теста водитель должен проехать по заданной траектории на высокой скорости, не сбив конусы. Тест призван продемонстрировать, как поведёт себя автомобиль при резком объезде внезапно возникшего на дороге препятствия, в том числе выявить недостатки системы стабилизации или другие недоработки. «Провальным» результатом называют то, когда машину сносит при маневрировании либо она встает на внешние колеса.

У Taycan Turbo S таких проблем не возникло, но и впечатляющим его результат назвать трудно. Дело в том, что электрокар сбил один конус и задел второй на скорости 76 километров в час, зато на скорости 78 километров в час ошибок уже не было. При этом в 2019 году Tesla Model 3 справился с аналогичным заданием и не задел ни одного конуса на более высокой скорости (83 километров в час).