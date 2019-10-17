Посмотрите, как Porsche Taycan и Tesla Model S разгоняются до 250 километров в час

Ранее было опубликовано видео с заездом Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D на четверть мили, а также имитацией объезда препятствия с возвратом на свою полосу. В последнем испытании «Тайкан» смог выполнить перестроения на 97 километрах в час, а у Tesla не получилось вернуться в полосу на 90 километрах в час.