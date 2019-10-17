Посмотрите, как Porsche Taycan и Tesla Model S разгоняются до 250 километров в час

Porsche Taycan Turbo S, так же как и Tesla Model S P100D, оснащен двумя электромоторами. Однако на задней оси седана есть двухступенчатый планетарный редуктор, который переходит на повышенную передачу на 80-90 километрах в час, позволяя электрокару линейно разгоняться до максимальной скорости в 260 километров в час. У «Теслы» редуктор — одноступенчатый.
Видео: Car Benchmarks
«Тайкан» в версии Turbo S оборудован тяговой батареей емкостью 93,4 киловатт-часа. Суммарная отдача силовой установки — 761 лошадиная сила и 1050 Нм крутящего момента. Паспортная динамика разгона до 100 километров в час — 2,8 секунды. Мощность Tesla Model S P100D — 773 силы и 967 Нм момента. Лифтбек способен разгоняться до 100 километров в час за 2,6 секунды.
Ранее было опубликовано видео с заездом Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D на четверть мили, а также имитацией объезда препятствия с возвратом на свою полосу. В последнем испытании «Тайкан» смог выполнить перестроения на 97 километрах в час, а у Tesla не получилось вернуться в полосу на 90 километрах в час.