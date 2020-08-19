Porsche Taycan можно будет дооснащать новыми функциями «по воздуху»

Наконец, для электромобиля предложат семь новых вариантов окраски кузова — Mahogany Metallic, Frozenberry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Chalk, Neptune Blue и Ice Grey Metallic — и стайлинг-пакет Carbon Sport Design с декором из углеволокна, а в стандартное оснащение добавят цифровое радио.

В то же время версия Taycan Turbo S станет быстрее: время разгона до 200 километров в час сократится на 0,2 секунды, до 9,6; четверть мили седан будет проезжать за 10,7 секунды (минус 0,1).