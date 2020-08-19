Porsche Taycan можно будет дооснащать новыми функциями «по воздуху»

Главное новшество Porsche Taycan 2021 модельного года — расширение возможностей системы Functions on Demand (FoD), с помощью которой можно добавлять новые функции простым обновлением софта. В списке доступных опций, помимо интеллектуального контроля запаса хода PIRM, появится система удержания в полосе, а также InnoDrive, меняющая алгоритмы работы трансмиссии в зависимости от скоростных ограничений, наличия подъёмов или спусков по ходу движения. Их можно приобрести по подписке за 19,50 евро в месяц (1705 рублей) или оплатить сразу полную стоимость — 808,10 евро (70 700 рублей).
Ещё как FoD-обновление Porsche предложит адаптивный усилитель руля Power Steering Plus за 320,71 евро (28 000 рублей), плюс добавит в список опций седана цветной проекционный дисплей, 22-киловаттное бортовое зарядное устройство вместо стандартного мощностью 11 киловатт, а также функцию Smartlift, которая доступна только при заказе пневмоподвески. Она позволит автомобилю самостоятельно подниматься перед неровностями, используя сохранённые в памяти геометки. Это пригодится, например, при проезде лежачих полицейских.
Другие обновления касаются зарядки. Так, на «Тайканах» можно будет ограничить мощность некоторых терминалов (тех же Ionity), если запланирована длительная остановка, или включить защиту бытовой электросети от перегрузки при питании от переносного или настенного устройства (при достижении определённого уровня заряда батареи система переключится на солнечные панели). Вдобавок терминалы сети Ionity получили поддержку протокола Plug & Charge: он позволяет автоматически определять подключенный автомобиль и списывать деньги без необходимости использовать платежные карты или приложения.
Наконец, для электромобиля предложат семь новых вариантов окраски кузова — Mahogany Metallic, Frozenberry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Chalk, Neptune Blue и Ice Grey Metallic — и стайлинг-пакет Carbon Sport Design с декором из углеволокна, а в стандартное оснащение добавят цифровое радио.
В то же время версия Taycan Turbo S станет быстрее: время разгона до 200 километров в час сократится на 0,2 секунды, до 9,6; четверть мили седан будет проезжать за 10,7 секунды (минус 0,1).