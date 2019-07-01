Электрический Porsche Taycan сфотографировали без камуфляжа

Главной визуальной особенностью Porsche Taycan станет глубоко посаженная светодиодная оптика: здесь решено отказаться от традиционных блок-фар и интегрировать модули прямо в воздухозаборники — это снизит лобовое сопротивление и улучшит прохождение воздушных потоков. Что касается общей стилистики электрокара, то она, по словам шеф-дизайнера Porsche Михаэля Мауэра, в большей степени основана на классических пропорциях 911, чем пятидверной Panamera.
Как правило, электромобили выше обычных машин с ДВС, но в Porsche решили и эту проблему, не жертвуя низким центром тяжести. В салоне появилось дополнительное пространство для ног — foot garage — которое позволило обеспечить низкую и комфортную посадку.
Porsche Taycan выйдет на рынок в двух версиях: топовый вариант с силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды, а до 200 — за 12 секунд. Компания уже получила около 20 000 предзаказов и рассматривает вопрос об увеличении планируемого объёма производства.