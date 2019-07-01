Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:32

Электрический Porsche Taycan сфотографировали без камуфляжа

Первый электрокар немецкой марки покажут в сентябре 2019 года

© Фото: Motor1.com
Жителю Шанхая удалось сфотографировать электрический Porsche Taycan с минимальным количеством камуфляжа. Первый батарейный автомобиль немецкой марки получит 600-сильную силовую установку и отпразднует премьеру в сентябре этого года.
Загрузка...

Главной визуальной особенностью Porsche Taycan станет глубоко посаженная светодиодная оптика: здесь решено отказаться от традиционных блок-фар и интегрировать модули прямо в воздухозаборники — это снизит лобовое сопротивление и улучшит прохождение воздушных потоков. Что касается общей стилистики электрокара, то она, по словам шеф-дизайнера Porsche Михаэля Мауэра, в большей степени основана на классических пропорциях 911, чем пятидверной Panamera.

>
Reload
1 / 2
Фото: Фото: Motor1.com

Как правило, электромобили выше обычных машин с ДВС, но в Porsche решили и эту проблему, не жертвуя низким центром тяжести. В салоне появилось дополнительное пространство для ног — foot garage — которое позволило обеспечить низкую и комфортную посадку.

Porsche Taycan выйдет на рынок в двух версиях: топовый вариант с силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды, а до 200 — за 12 секунд. Компания уже получила около 20 000 предзаказов и рассматривает вопрос об увеличении планируемого объёма производства.

Источник: Motor1
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...