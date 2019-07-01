Электрический Porsche Taycan сфотографировали без камуфляжа

Porsche Taycan выйдет на рынок в двух версиях: топовый вариант с силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды, а до 200 — за 12 секунд. Компания уже получила около 20 000 предзаказов и рассматривает вопрос об увеличении планируемого объёма производства.