Представлен крошечный кроссовер Volkswagen

Все «Ти-Кроссы» – переднеприводные. Модель предлагается с двумя трехцилиндровыми бензиновыми турбомоторами объемом один литр, которые выдают 95 и 115 сил. Также доступна 1,5-литровая «четверка» мощностью 150 сил. Дизель только один – 95-сильный агрегат объемом 1,6 литра. В зависимости от версии кроссовер оснащается пяти- или шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.