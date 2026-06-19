Технологический прорыв: спутник с ИИ впервые сам обнаружил объекты на Земле

Обработка данных происходила прямо на орбите — спутник анализировал снимки и классифицировал объекты, такие как инфраструктура в зонах соприкосновения природы и человеческой деятельности, без передачи сырых данных на Землю.

Демонстрация важна по двум причинам. В ближайшей перспективе она позволит снизить объём необработанных данных, передаваемых аналитикам, и повысить эффективность их работы. В долгосрочной — это первый шаг к созданию масштабной вычислительной инфраструктуры ИИ в космосе.

Глава отдела искусственного интеллекта Loft Orbital Пол Лассерр пояснил, что это открывает возможности для круглосуточного патрулирования в космосе, когда виртуальный космический модуль сможет следить за границами и сообщать о подозрительных событиях. По его словам, полученный опыт поможет в разработке новых научных инструментов и автономных космических систем.

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