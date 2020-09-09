Telsa Roadster назвали космическим мусором

Спустя два с половиной года после запуска электромобиль Илона Маска официально внесли в список космического мусора. Такое решение принял астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, который на протяжении 40 лет ведет каталог всех космических объектов искусственного происхождения, отправленных людьми в космос.

Красный Tesla Roadster пополнил список комического мусора, в который входят более двух тысяч активных спутников, а также различное сломанное и потерянное астронавнатами оборудование. Всего каталог насчитывает 57 424 объекта, находящихся в космическом пространстве.

С момента запуска на ракете-носителе Falcon Heavy в феврале 2018 года электрокар отдалился от Земли примерно на 89,6 миллиона километров. В настоящий момент скорость перемещения Tesla Roadster в космосе составляет около 14,5 километра в секунду.