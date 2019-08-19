Tesla Roadster облетел вокруг Солнца

Согласно расчетам экспертов, 7 октября «космический» электрокар окажется в 7,4 миллиона километров от Марса, а наиболее близкий подход к Земле – на расстояние 52 000 000 километров – совершит 5 ноября 2020 года.

Свое космическое путешествие Tesla Roadster начал еще в феврале 2018 года. Машину с манекеном в скафандре за рулем разместили во второй ступени ракеты Falcon Heavy. Его текущее место можно отслеживать онлайн на сайте Where Is Roadster: уже в первый год автомобиль отдалился от Земли более чем на 364 миллиона километров, пролетел мимо Марса и преодолел место скопления множества космических объектов у Юпитера.