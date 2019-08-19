Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:16

Tesla Roadster облетел вокруг Солнца

Запущенный в космос спорткар преодолел расстояние в 115 миллионов километров

На специальном портале Where is Roadster появилась информация о том, что электрокар завершил свой первый оборот вокруг Солнца: это заняло у него 557 дней.

Согласно расчетам экспертов, 7 октября «космический» электрокар окажется в 7,4 миллиона километров от Марса, а наиболее близкий подход к Земле – на расстояние 52 000 000 километров совершит 5 ноября 2020 года.

Свое космическое путешествие Tesla Roadster начал еще в феврале 2018 года. Машину с манекеном в скафандре за рулем разместили во второй ступени ракеты Falcon Heavy. Его текущее место можно отслеживать онлайн на сайте Where Is Roadster: уже в первый год автомобиль отдалился от Земли более чем на 364 миллиона километров, пролетел мимо Марса и преодолел место скопления множества космических объектов у Юпитера.

Ранее командование военно-космических сил ВВС США признало электрокар спутником.

Источник: www.whereisroadster.com