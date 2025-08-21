Новости
Опубликовано 21 августа 2025, 20:01
2 мин.

Tenet запустил продажи кроссовера T7 за 2,7 миллиона рублей

Партия автомобилей отгружена в автосалоны
Tenet объявил о старте продаж кроссовера T7. Первой моделью бренда, которая обрела ценник, стал T7 — «двойник» Chery Tiggo 7L. Дебютная партия машин калужского производства уже отгружена дилерам и предлагается в двух комплектациях с безальтернативным турбомотором 1.6. Стоимость лежит в диапазоне от 2 680 000 до 2 880 000 рублей. «Старший» T8 же на сайте Tenet все еще значится с пометкой «скоро в продаже», срок его рыночной премьеры и цена пока неизвестны.
Tenet T7
Tenet T7
© Tenet
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Tenet T7 в длину достигает 4553 миллиметров, в ширину — 1862, а в высоту — 1696 миллиметров при колесной базе 2670 миллиметров. То есть он чуть выше и длиннее Haval Jolion, а по расстоянию между осями уступает ему три сантиметра.

В движение T7 приводит 1,6-литровый наддувный агрегат, выдающий 150 лошадиных сил в связке с семидиапазонным «роботом». Привод только передний, а минимальный расход бензина в загородном цикле — 6,2 литра на 100 километров пути. До «сотни» новый новинка разгонится за 9,7 секунды.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Tenet T7

© Tenet

Базовое исполнение Active предлагают с 18-дюймовыми колесными дисками и диодной оптикой с функцией отсрочки выключения фар (Follow me home). В салоне установлены два дисплея диагональю 12,3 дюйма, объединенных под одним стеклом. Медиасистема работает на чипе Snapdragon 8155.

Читайте на тему:

Также в оснащение в «базе» входят шесть динамиков, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, полный «зимний» пакет и телематика, позволяющая управлять машиной удаленно — например, прогревать салон и запускать мотор.

В более дорогом варианте Prime список дополнен системой кругового обзора, панорамной крышей с люком, отсеком для беспроводной зарядки смартфона, функцией бесконтактного открытия двери багажника и электроприводами зеркал заднего вида, сидений водителя и переднего пассажира. За уют отвечает многоцветная подсветка интерьера, а число динамиков увеличено до восьми.

Производство новинки налажено на мощностях завода «АГР Холдинг» в Калуге, некогда выпускавшем Volkswagen. Помимо T7 и T8, до октября Tenet планирует представить еще один кроссовер — T4.

Источник:Пресс-служба Tenet
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Tenet
#Россия
#Новинки
#Кроссоверы