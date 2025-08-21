Tenet запустил продажи кроссовера T7 за 2,7 миллиона рублей

Tenet T7 в длину достигает 4553 миллиметров, в ширину — 1862, а в высоту — 1696 миллиметров при колесной базе 2670 миллиметров. То есть он чуть выше и длиннее Haval Jolion, а по расстоянию между осями уступает ему три сантиметра.

В движение T7 приводит 1,6-литровый наддувный агрегат, выдающий 150 лошадиных сил в связке с семидиапазонным «роботом». Привод только передний, а минимальный расход бензина в загородном цикле — 6,2 литра на 100 километров пути. До «сотни» новый новинка разгонится за 9,7 секунды.