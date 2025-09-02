В Калуге стартовала сборка еще одной модели Tenet — кроссовера T8

В Калуге стартовала сборка еще одной модели Tenet — кроссовера T8Семиместный SUV предложат с двухлитровым мотором и полным приводом
Tenet T8 с калужского завода будет подготовлен к эксплуатации в России, отмечает пресс-служба AGR. Днище и скрытые полости кузова обработаны воском, автомобиль защищен от коррозии и повреждения гравием. Усилена шумоизоляция.
T8 — это Chery Tiggo 8 Plus с другими шильдиками. В длину кроссовер достигает 4715 миллиметров, в ширину и высоту — 1860 и 1745 миллиметров соответственно при колесной базе 2710 миллиметров.
В движение SUV приводит двухлитровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил, работающий в тандеме с преселективной роботизированной коробкой передач. Привод полный.
Комплектаций будет две. В базовой Prime обещают 18-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику, «зимний» пакет, шесть подушек безопасности и другое, в «топовой» Ultra — колеса на 19 дюймов, кресла с вентиляцией и проекционный дисплей.