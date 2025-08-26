В России начались продажи Tenet T4. Раскрыта цена

В России начались продажи Tenet T4. Раскрыта ценаЕго собирают под Калугой на экс-заводе Volkswagen
В базовом исполнении Active у кроссовера два 10,25-дюймовых дисплея, 17-дюймовые алюминиевые литые колесные диски, диодная оптика, камера заднего вида и задний парктроник. Есть функция отсрочки включения фар, дистанционный запуск мотора и прогрев салона, круиз-контроль и «зимний» пакет — обогрев передних кресел, руля и так далее. Климат-контроля нет — только кондиционер. За звук отвечает аудиосистема с четырьмя динамиками.
В комплектации Prime, которую оценили в 2 350 000 рублей, список оборудования дополнен электроприводом внешних зеркал, передними датчиками парковки, системой кругового обзора. Здесь обогревается и второй ряд сидений, а водительское регулируется электроникой. Есть двухзонный климат-контроль и шесть динамиков аудиосистемы.
Двигатель безальтернативный — это знакомый по Chery полуторалитровый агрегат мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм крутящего момента), который сочетается с шестидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями мокрого типа. Минимальный расхода топлива в загородном режиме — 6,1 литра на 100 километров пути.
Меньше недели назад на рынок выпустили первенца Tenet — более крупный кроссовер T7, он же Chery Tiggo 7L с другими шильдиками. У него тоже две комплектации, мотор 1.6, а цена начинается от 2 680 000 рублей.