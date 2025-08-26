В России начались продажи Tenet T4. Раскрыта цена

В базовом исполнении Active у кроссовера два 10,25-дюймовых дисплея, 17-дюймовые алюминиевые литые колесные диски, диодная оптика, камера заднего вида и задний парктроник. Есть функция отсрочки включения фар, дистанционный запуск мотора и прогрев салона, круиз-контроль и «зимний» пакет — обогрев передних кресел, руля и так далее. Климат-контроля нет — только кондиционер. За звук отвечает аудиосистема с четырьмя динамиками.