Tenet назвал цену кроссовера T8

T8 оборудован турбомотором 2.0, развивающим 197 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент в 375 Нм доступен в диапазоне от 1750 до 3500 оборотов. С места до первой «сотни» 4,7-метровый SUV разгоняется за 8,4 секунды, а максимальная скорость равна 210 километрам в час. Заявленный расход топлива — 7,2 литра на 100 километров в загородном цикле.

Кроссоверу положены семидиапазонный преселективный «робот» и полный привод i-4WD с интеллектуальным управлением крутящим моментом. Отмечается, что он реагирует за 0,1 секунды. Режимов езды шесть: «Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь» и 4×4.