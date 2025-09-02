Новости
Опубликовано 02 сентября 2025, 14:59
2 мин.

Tenet назвал цену кроссовера T8

Это самая дорогая модель марки на сегодняшний день
Tenet начал принимать предзаказы на T8. Раскрыта цена. Накануне новый бренд, запущенный силами российской компании AGR и китайской Defetoo, рассказал о старте сборки третьей модели — семиместного кроссовера T8. Сегодня новинка уже доступна для предзаказа. Ее предлагают в двух комплектациях с безальтернативным двухлитровым турбомотором. Стоимость стартует с 3 540 000 рублей. Для сравнения, «младшие» T4 и T7, которые появились в продаже раньше, оцениваются в «базе» в 2 220 000 и 2 680 000 рублей соответственно.
Tenet T8
Tenet T8
© Tenet
Мария Руцкая
T8 оборудован турбомотором 2.0, развивающим 197 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент в 375 Нм доступен в диапазоне от 1750 до 3500 оборотов. С места до первой «сотни» 4,7-метровый SUV разгоняется за 8,4 секунды, а максимальная скорость равна 210 километрам в час. Заявленный расход топлива — 7,2 литра на 100 километров в загородном цикле.

Кроссоверу положены семидиапазонный преселективный «робот» и полный привод i-4WD с интеллектуальным управлением крутящим моментом. Отмечается, что он реагирует за 0,1 секунды. Режимов езды шесть: «Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь» и 4×4.

Tenet T8

© Tenet

В базовой версии Prime T8 оснащен 18-дюймовыми колесными дисками, электроприводом внешних зеркал, панорамной крышей с люком, системой кругового обзора 540 градусов, парктрониками, двухзонным климат-контролем и полным пакетом «теплых» опций. В списке ассистентов — круиз-контроль, мониторинг давления в шинах, датчики света и дождя и другое.

В салоне установлены цифровая «приборка» диагональю 10,3 дюйма и экран медиасистемы на 15,6 дюйма. За звук отвечает аудиосистема с восемью динамиками. Цена такого варианта — 3 540 000 рублей. Пока неизвестно, учтены ли скидки или выгода по акциям — на сайте Tenet на момент публикации прайс-листов модели нет.

У более дорогого Tenet T8 Ultra 19-дюймовые колеса, наружная подсветка и девять подушек безопасности. Сиденье водителя и зеркала имеют функцию памяти, передние кресла — вентиляцию. Число динамиков аудио увеличено до 10; есть отсек для беспроводной зарядки смартфона и проекционный дисплей.

Перечень помощников дополнен системами мониторинга слепых зон, удержания в полосе и движения в пробках, адаптивным круиз-контролем и автоматическим переключением света. За «топовый» T8 просят 3 790 000 рублей.

Источник:Пресс-служба AGR
Автор:Мария Руцкая
