Tenet назвал цену кроссовера T8

Tenet назвал цену кроссовера T8Это самая дорогая модель марки на сегодняшний день
T8 оборудован турбомотором 2.0, развивающим 197 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент в 375 Нм доступен в диапазоне от 1750 до 3500 оборотов. С места до первой «сотни» 4,7-метровый SUV разгоняется за 8,4 секунды, а максимальная скорость равна 210 километрам в час. Заявленный расход топлива — 7,2 литра на 100 километров в загородном цикле.
Кроссоверу положены семидиапазонный преселективный «робот» и полный привод i-4WD с интеллектуальным управлением крутящим моментом. Отмечается, что он реагирует за 0,1 секунды. Режимов езды шесть: «Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь» и 4×4.
В базовой версии Prime T8 оснащен 18-дюймовыми колесными дисками, электроприводом внешних зеркал, панорамной крышей с люком, системой кругового обзора 540 градусов, парктрониками, двухзонным климат-контролем и полным пакетом «теплых» опций. В списке ассистентов — круиз-контроль, мониторинг давления в шинах, датчики света и дождя и другое.
В салоне установлены цифровая «приборка» диагональю 10,3 дюйма и экран медиасистемы на 15,6 дюйма. За звук отвечает аудиосистема с восемью динамиками. Цена такого варианта — 3 540 000 рублей. Пока неизвестно, учтены ли скидки или выгода по акциям — на сайте Tenet на момент публикации прайс-листов модели нет.
У более дорогого Tenet T8 Ultra 19-дюймовые колеса, наружная подсветка и девять подушек безопасности. Сиденье водителя и зеркала имеют функцию памяти, передние кресла — вентиляцию. Число динамиков аудио увеличено до 10; есть отсек для беспроводной зарядки смартфона и проекционный дисплей.
Перечень помощников дополнен системами мониторинга слепых зон, удержания в полосе и движения в пробках, адаптивным круиз-контролем и автоматическим переключением света. За «топовый» T8 просят 3 790 000 рублей.