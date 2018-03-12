Названы рублевые цены на самый большой кроссовер Volkswagen

Компания Volkswagen назвала рублевые цены на свой самый большой кроссовер – Teramanot. Стоимость модели в базовой комплектации составит 2 799 000 рублей.

В перечень стандартного оснащения «Терамонта» входят электропривод и обогрев боковых зеркал заднего вида, подогрев передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, голосовым управлением, Apple CarPlay и Android Auto, трехзонный климат-контроль, а также датчики давления в шинах. Третий ряд сидений есть во всех модификациях модели.

В РФ Volkswagen Termanot будет доступен с двумя бензиновыми двигателями: «четверкой» 2.0 мощностью 220 лошадиных сил, а также с «шестеркой» 3.6, которая выдает 280 сил. Оба мотора сочетаются с восьмидапазонной автоматической коробкой передач. Все версии кроссовера комплектуются системой полного привода.

Цены на VW Teramont

Комплектация Мотор Цена (руб.) Origin 220 л.с. 2 799 000 Respect 220 л.с. 2 999 000 Respect 280 л.с. 3 199 000 Status 220 л.с. 3 279 000 Status 280 л.с. 3 479 000 Exclusive 220 л.с. 3 579 000 Exclusive 280 л.с. 3 779 000

Конкурентами Volkswagen Teramont на российском рынке будут, например, Kia Sorento Prime (от 1 749 900 рублей), Hyundai Grand Santa Fe (от 2 439 000 рублей), Mazda CX-9 (от 2 890 000 рублей), Toyota Highlander (от 3 226 000 рублей) и Infiniti QX60 (от 2 520 000 рублей).

Дебют Volkswagen Teramont, который на других рынках именуется Atlas, состоялся в ноябре 2016 года. Модель построена на модульной платформе MQB. Габаритная длина кроссовера составляет 5036 миллиметров. Дорожный просвет равен 203 миллиметрам.

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