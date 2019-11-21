Volkswagen подготовил купеобразный Teramont для пустынных гонок

На американском рынке под названием Atlas продается кроссовер, известный в России как Teramont. Причем есть как обычный Atlas, так и пятиместный Atlas Cross Sport c заваленной задней стойкой. В нашей стране модель представлена только в традиционном кузове с моторами мощностью 220, 249 и 280 лошадиных сил и стоит от 2,9 до 3,8 миллиона рублей.