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18:41

Volkswagen подготовил купеобразный Teramont для пустынных гонок

Внедорожник выйдет на старт гонки Baja 1000 и попытается обогнать гоночный Ford Bronco

© Volkswagen
В Лос-Анджелесе состоялась премьера трофи-трака с «лицом» Volkswagen Atlas Cross Sport R. Внедорожник примет участие в ралли-рейде Baja 1000. От серийной модели ему досталось название, оформление передней части и двухлитровый турбомотор, который форсировали до 480 лошадиных сил. Потенциально отдачу можно увеличить до 600 сил.

В Volkswagen уже определились в одним из пилотов, который будет выступать на Atlas Cross Sport R. Им станет гонщик и экс-ведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст. Других подробностей о дебюте Atlas Cross Sport R на Baja 1000 пока нет.

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На американском рынке под названием Atlas продается кроссовер, известный в России как Teramont. Причем есть как обычный Atlas, так и пятиместный Atlas Cross Sport c заваленной задней стойкой. В нашей стране модель представлена только в традиционном кузове с моторами мощностью 220, 249 и 280 лошадиных сил и стоит от 2,9 до 3,8 миллиона рублей.

Ранее в этом месяце Ford показал гоночный прототип Bronco R, который также выступит на Baja 1000. Машина построена на платформе T6, которая также ляжет в основу одноименной серийной модели, а в движение оффроудер приводит двигатель EcoBoost с двумя турбонагнетателями. Внедорожник будет пилотировать Шелби Холл, внучка известного американского гонщика Рода Холла.