Volkswagen подготовил купеобразный Teramont для пустынных гонок

В Volkswagen уже определились в одним из пилотов, который будет выступать на Atlas Cross Sport R. Им станет гонщик и экс-ведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст. Других подробностей о дебюте Atlas Cross Sport R на Baja 1000 пока нет.
На американском рынке под названием Atlas продается кроссовер, известный в России как Teramont. Причем есть как обычный Atlas, так и пятиместный Atlas Cross Sport c заваленной задней стойкой. В нашей стране модель представлена только в традиционном кузове с моторами мощностью 220, 249 и 280 лошадиных сил и стоит от 2,9 до 3,8 миллиона рублей.
Ранее в этом месяце Ford показал гоночный прототип Bronco R, который также выступит на Baja 1000. Машина построена на платформе T6, которая также ляжет в основу одноименной серийной модели, а в движение оффроудер приводит двигатель EcoBoost с двумя турбонагнетателями. Внедорожник будет пилотировать Шелби Холл, внучка известного американского гонщика Рода Холла.