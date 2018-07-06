В России отзовут VW Teramont из-за ошибки в инструкции

Компания Volkswagen объявила об отзыве в России 1174 кроссоверов Terramont, реализованных в 2018 году. Причиной называется некорректное описание установки детских сидений в инструкции по эксплуатации автомобиля. Информация о сервисной акции размещена на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Из-за неточного описания может возникнуть ситуация, когда установленное на среднем ряду детское кресло перекроет и повредит замки ремней соседних сидений. Для попадающих под отзыв автомобилей будет проведена проверка средних замков ремней безопасности на втором ряду.

Владельцы машин, список VIN-номеров которых размещен на сайте Росстандарта, могут самостоятельно обратиться в любой дилерский центр Volkswagen, не дожидаясь уведомления. Все работы в рамках сервисной кампании будут проведены бесплатно.

Ранее Volkswagen отозвал Polo Sedan из-за буксировочной проушины, входящей в набор бортового инструмента. Эта деталь, как оказалось, сварена ненадлежащим образом, вследствие чего может сломаться при ее использовании.