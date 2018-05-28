Японский производитель представил новую версию модели Terra

Пульс

Новый рамный внедорожник Nissan стал семиместным и получил дизель

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28 мая 2018

Компания Nissan представила версию рамного внедорожника Terra для рынка Юго-Восточной Азии. В отличие от машины для Китая, модель оснастили дизельным двигателем и добавили третий ряд сидений.

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Внедорожник Nissan Terra построен на платформе пикапа Navara. Длина новинки составляет 4885 миллиметров, ширина — 1865 миллиметров, высота — 1835 миллиметров. Таким образом, «азиатский» вариант Terra на три миллиметра длиннее и на 15 миллиметров шире версии для китайского рынка. Дорожный просвет модели составляет 225 миллиметров.

В качестве силовой установки в Terra используется агрегат от «Наварры»: 2,5-литровый дизельный двигатель, который выдает 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Сочетаться мотор может с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонной автоматической коробкой передач.

Кроме того, Nissan Terra комплектуется подключаемым полным приводом, задним дифференциалом с блокировкой, понижающим рядом трансмиссии, дисковыми тормозами спереди и барабанными сзади.

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В список оснащения внедорожника входит отделка сидений кожей, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Bluetooth, электропривод водительского кресла в восьми направлениях, камера кругового обзора, а также светодиодная головная оптика.

«Терру» для азиатских стран будут собирать в Таиланде. Первым рынком для нее станут Филиппины. Затем машина появится в Индонезии, Брунее, Камбодже, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме. Затем внедорожник доберется до Австралии.

Дебют Nissan Terra для Китая состоялся в марте. Модель предложена с 184-сильным бензиновым двигателем 2.5, который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или семидипазонным «автоматом», а также задним или полным приводом.

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