Nissan представил «спортивную» версию рамного внедорожника Terra

В перечень оборудования внедорожника входит подключаемый полный привод, задний дифференциал с блокировкой, понижающий ряд трансмиссии, дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Кроме того, для Nissan Terra доступна мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Bluetooth, электропривод водительского кресла в восьми направлениях, камера кругового обзора, а также светодиодная головная оптика.