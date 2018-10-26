Nissan представил «спортивную» версию рамного внедорожника Terra

Внедорожник Nissan Terra построен на платформе пикапа Navara. Для рынков Юго-Восточной Азии модель предлагается с 2,5-литровым дизельным двигателем, который выдает 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонной автоматической коробкой передач, а также третьим рядом сидения.
В перечень оборудования внедорожника входит подключаемый полный привод, задний дифференциал с блокировкой, понижающий ряд трансмиссии, дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Кроме того, для Nissan Terra доступна мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Bluetooth, электропривод водительского кресла в восьми направлениях, камера кругового обзора, а также светодиодная головная оптика.
Дебют Nissan Terra для Китая состоялся в марте. Модель предложена с 184-сильным бензиновым двигателем 2.5, который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или семидипазонным «автоматом», а также задним или полным приводом.