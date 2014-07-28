Ford показал последнюю "Территорию"

Австралийское подразделение компании Ford распространило изображение обновленного кроссовера Territory, который выпускается исключительно на континенте и не имеет модельных аналогов в других странах. Полностью новинка будет рассекречена в течение ближайших недель. В октябре 2016 года производство «Территории», как всего модельного ряда Ford в Австралии, будет свернуто.

Обновленная «Территория» получила незначительные изменения в передней части — решетку радиатора с прорезями другой формы, противотуманные фары и бампер с декоративной «внедорожной» накладкой. Фотографии задней части и интерьера Ford пока не представил. Как и прежде, полноразмерный семиместный кроссовер будет выполнен в стилистике младших моделей EcoSport и Kuga — «кинетического» дизайна американской компании.

Обновление не затронет моторную гамму Territory — в Австралии модель продолжит продаваться с двумя двигателями на выбор. Это либо бензиновый рядный шестицилиндровый мотор мощностью 261 лошадиная сила (крутящий момет — 391 Нм), либо турбодизель V6 отдачей 187 лошадиных сил (440 Нм). Коробка передач — безальтернативный шестиступенчатый автомат.

Ранее Ford провел финальный рестайлинг другой исключительно австралийской модели — седана Falcon. Отказ от производства автомобилей в Австралии вызван убытком в 580 миллионов долларов, который концерн понес на континенте за последние пять лет. Ford выпускал машины и двигатели в Австралии с 1925 года.