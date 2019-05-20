У Tesla осталось денег на 10 месяцев

Сайт Electrek пишет, что Маск разослал письмо сотрудникам о необходимости быть предельно внимательным к расходам компании. Он рекомендует проверить каждое списание: оплату запчастей, выплату заработной платы, командировочных расходов и так далее. В этом же письме глава марки пишет, что сейчас денежные запасы составляют 2,2 миллиарда долларов, и при текущих расходах они закончатся через 10 месяцев.

При этом о банкротстве Tesla речь заходит не первый раз. В 2017 году Bloomberg подсчитал, что компания «сжигает» деньги со скоростью восемь тысяч долларов в минуту. Если бы тенденция сохранилась, то автопроизводитель полностью исчерпал запас денежных средств к 6 августа 2018 года.