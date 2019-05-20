Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:13

У Tesla осталось денег на 10 месяцев

Компания скоро может стать банкротом

Tesla Roadster
При текущем уровне расходов запас денежных средств Tesla исчерпается через 10 месяцев. В связи с этим руководство компании, ее генеральный директор Илон Маск и новый глава финансовой службы, предпримут шаги по снижению издержек.
Загрузка...

Сайт Electrek пишет, что Маск разослал письмо сотрудникам о необходимости быть предельно внимательным к расходам компании. Он рекомендует проверить каждое списание: оплату запчастей, выплату заработной платы, командировочных расходов и так далее. В этом же письме глава марки пишет, что сейчас денежные запасы составляют 2,2 миллиарда долларов, и при текущих расходах они закончатся через 10 месяцев.

При этом о банкротстве Tesla речь заходит не первый раз. В 2017 году Bloomberg подсчитал, что компания «сжигает» деньги со скоростью восемь тысяч долларов в минуту. Если бы тенденция сохранилась, то автопроизводитель полностью исчерпал запас денежных средств к 6 августа 2018 года.

В 2018 году бывший вице-президент General Motors Боб Лутц в интервью телеканалу CNBC назвал Tesla «компанией, движущейся в сторону кладбища» и предрек ей скорую смерть.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...