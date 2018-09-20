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17:39

Бывший вице-президент GM отправил Tesla на кладбище

Боб Лутц уверен, что Маск не знает, как управлять автомобильной компанией

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© Фото: Pixabay
Бывший вице-президент General Motors Боб Лутц в интервью телеканалу CNBC назвал Tesla «компанией, движущейся в сторону кладбища». Топ-менеджер считает Илона Маска «хорошим парнем», который тем не менее не знает, как управлять компанией такого рода.

«Они никогда не будут зарабатывать на Model 3 из-за высоких издержек, — заявил Лутц, — На сборочной линии работает 9000 человек, а машин с конвейера сходит менее 150 тысяч. Все это не укладывается в голове. Компания попросту движения в сторону кладбища». Лутц добавляет, что через год-два выйдет конспирологический фильм под названием «Кто убил Tesla», где главную роль сыграет Леонардо ДиКаприо.

Комментарий Лутца появится через несколько дней после презентации Audi e-tron и начала расследования Министерства юстиции США в отношении Маска, которого подозревают в мошенничестве на рынке ценных бумаг и махинациях с производством Tesla Model 3. Но все же главной проблемой «Тесла» Лутц видит усиление конкуренции со стороны крупных производителей: они могут продавать электрокары в убыток, так как основная часть их доходов формируется за счет автомобилей с ДВС.

Новый Tesla Roadster пока носит статус прототипа, но электрокар уже вызвал озабоченность у главы Koenigsegg Кристиана фон Кенигсегга.

Боб Лутц известен как ярый противник Tesla. В ноябре прошлого года он заявил, что компания не доживет до 2019-го. Она слишком быстро «сжигает» деньги, а новые продукты — это всего лишь попытка привлечь дополнительные финансовые ресурсы.

Источник: CNBC
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