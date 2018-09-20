Бывший вице-президент GM отправил Tesla на кладбище

«Они никогда не будут зарабатывать на Model 3 из-за высоких издержек, — заявил Лутц, — На сборочной линии работает 9000 человек, а машин с конвейера сходит менее 150 тысяч. Все это не укладывается в голове. Компания попросту движения в сторону кладбища». Лутц добавляет, что через год-два выйдет конспирологический фильм под названием «Кто убил Tesla», где главную роль сыграет Леонардо ДиКаприо.

Комментарий Лутца появится через несколько дней после презентации Audi e-tron и начала расследования Министерства юстиции США в отношении Маска, которого подозревают в мошенничестве на рынке ценных бумаг и махинациях с производством Tesla Model 3. Но все же главной проблемой «Тесла» Лутц видит усиление конкуренции со стороны крупных производителей: они могут продавать электрокары в убыток, так как основная часть их доходов формируется за счет автомобилей с ДВС.