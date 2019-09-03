Владельцы Tesla не смогли попасть в машины из-за «глюка»

Первые сообщения об ошибке в приложении были зафиксированы в США около 4:30 утра. Один из пользователей твиттера написал, что служба техподдержки не отвечала ему в течение получаса, и все это время он провел у запертого автомобиля. Другой добавил, что его «выкинуло из приложения и авторизовало снова, но на этот раз Tesla не отображается в аккаунте». «Я люблю свой электромобиль, но из-за глюка в приложении он заперт. Помогите!» – опубликовал еще один автовладелец.
@elonmusk @Tesla locked out. Phone app doesn’t respond. Signed out and signed back in but it says no cars in the account.— BuffalloWarrior (@_karthik1107) 3 сентября 2019 г.
Помимо приложения, разблокировать двери электромобиля Tesla можно еще двумя способами: с помощью ключ-карты и брелока. Однако в случае, если у владельца при себе только смартфон, у него нет другого выхода, кроме как ждать, пока система заработает.
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По информации Business Insider, на устранения сбоя может потребоваться около 12 часов. Официального комментария от Tesla относительно сложившейся ситуации пока не поступало.