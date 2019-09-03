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16:45

Владельцы Tesla не смогли попасть в машины из-за «глюка»

Проблема носит массовый характер

Сразу несколько владельцев электромобилей рассказали в Twitter аналогичные истории: из-за сбоя в мобильном приложении двери машины заблокировались и они не могут попасть внутрь. Массовые жалобы на нефункционирующую систему появились и на портале Downdetector.com, собирающем информацию о работе различных служб.

Первые сообщения об ошибке в приложении были зафиксированы в США около 4:30 утра. Один из пользователей твиттера написал, что служба техподдержки не отвечала ему в течение получаса, и все это время он провел у запертого автомобиля. Другой добавил, что его «выкинуло из приложения и авторизовало снова, но на этот раз Tesla не отображается в аккаунте». «Я люблю свой электромобиль, но из-за глюка в приложении он заперт. Помогите!» опубликовал еще один автовладелец.

Помимо приложения, разблокировать двери электромобиля Tesla можно еще двумя способами: с помощью ключ-карты и брелока. Однако в случае, если у владельца при себе только смартфон, у него нет другого выхода, кроме как ждать, пока система заработает.

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По информации Business Insider, на устранения сбоя может потребоваться около 12 часов. Официального комментария от Tesla относительно сложившейся ситуации пока не поступало.

Источник: Business Insider, Downdetector.com