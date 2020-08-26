«Глюк» приложения Tesla позволяет управлять чужими машинами

О первом подобном случае стало известно еще в апреле. Тогда житель американского Сиэттла рассказал InsideEVs, что неожиданно увидел в приложении свою Model 3, «затоталенную» еще в ноябре 2019 года. Приложение разрешило пользователю управлять загадочной «Теслой», которая двигалась по одной из дорог Украины.

Некоторое время спустя об аналогичных странностях рассказали еще два владельца Tesla. Первый из них, живущий в Китае, внезапно потерял доступ к своему электрокару через приложение, которое вместо него начало показывать пять чужих машин неизвестных владельцев из Европы. Дистанционный доступ к автомобилям так же был полностью открыт.

О третьем подобном «глюке» рассказал житель Великобритании. В середине марта он купил Model 3 в лизинг, а в конце месяца она вдруг исчезла из приложения на его смартфоне. В Tesla ему сказали, что дело может быть в небольшом сбое, который самоустранится в течение нескольких дней. Однако этого не произошло.

Позже оказалось, что Model 3 появилась в приложении другого британца, который работает в той же компании, но в другом офисе. В списке доступных автомобилей она присоединилась к его собственной «Тесле».