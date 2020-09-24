Видео: Tesla на автопилоте увернулась от столкновения с грузовиком

Экстренная ситуация произошла на одном из шоссе в американском штате Аризона. Двигаясь в средней полосе, Tesla Model 3 пошла на обгон грузового автомобиля с прицепом. В какой-то момент водитель грузовика выехал на обочину дороги и во избежание заноса резко вернулся на дорогу, выехав в полосу движения электромобиля.
Система автопилота «Теслы» сумела вовремя сориентироваться, совершить маневр в соседний ряд и ускориться для избежания столкновления. Благодаря камерам кругового обзора, установленным на борту электрокара, можно предположить, что если бы не автопилот, грузовик, скорее всего, зацепил бы американский электромобиль.
Видео: Justsomeotherguy 20something / YouTube
По словам водителя, во время инцидента он сначала предположил, что автопилот неисправен. Однако, заметив грузовик, понял, что автономная система уберегла его он неминуемого ДТП.
Автопилот Tesla уже не в первый раз помогает водителям избежать аварии. В начале июля в Сети появилось видео, снятое на бортовой видеорегистратор Model 3: камера зафиксировала, как электрокар при работающем автопилоте ловко увернулся от летящей в него покрышки.