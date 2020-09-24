Видео: Tesla на автопилоте увернулась от столкновения с грузовиком

Экстренная ситуация произошла на одном из шоссе в американском штате Аризона. Двигаясь в средней полосе, Tesla Model 3 пошла на обгон грузового автомобиля с прицепом. В какой-то момент водитель грузовика выехал на обочину дороги и во избежание заноса резко вернулся на дорогу, выехав в полосу движения электромобиля.

Система автопилота «Теслы» сумела вовремя сориентироваться, совершить маневр в соседний ряд и ускориться для избежания столкновления. Благодаря камерам кругового обзора, установленным на борту электрокара, можно предположить, что если бы не автопилот, грузовик, скорее всего, зацепил бы американский электромобиль.