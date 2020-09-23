Tesla выпустит электрокар за 2 миллиона рублей

По словам главы Tesla Илона Маска, снизить цену автомобилей поможет оптимизация аккумулятора, который является одним из самых дорогостоящих элементов «зелёных» машин. Компания намерена использовать новые элементы питания с иными материалами, что позволит уменьшить стоимость одного киловатт-часа примерно в два раза.
Маск добавил, что новинка будет «полностью автономной» – то есть, получит автопилот пятого уровня. Такой уровень автономности, определённый классификацией SAE International, предполагает, что машина сможет ездить без вмешательства водителя. Ранее Маск уже заявлял, что компания близка к производству беспилотных автомобилей, однако на это потребуется время. Новая доступная Tesla по плану сойдёт с конвейера в течение трёх лет.
Tesla
Ещё в 2018 году Маск обещал выпустить электрокар, стоимость которого не превысит отметку в 25 000 долларов, а в минувшем августе намекнул на доступный хэтчбек для рынка Европы, где он составит конкуренцию Volkswagen ID.3. Автомобиль могут начать собирать на Gigafactory 4 в Германии – там Tesla планирует использовать машину для литья собственной разработки, которая поможет сделать сборку электрокаров проще и дешевле.
На Battery Day Маск также озвучил другой амбициозный план: в долгосрочной перспективе компания собирается нарастить объёмы выпуска до 20 миллионов электрокаров в год. Для сравнения, в минувшем году в мире было выпущено всего 92 миллиона автомобилей всех существующих марок.
На сегодняшний день производственные объёмы «Теслы» куда скромнее: по данным немецкой компании Statista, в 2019 году компания выпустила около 365 000 электрокаров.