Tesla выпустит электрокар за 2 миллиона рублей

По словам главы Tesla Илона Маска, снизить цену автомобилей поможет оптимизация аккумулятора, который является одним из самых дорогостоящих элементов «зелёных» машин. Компания намерена использовать новые элементы питания с иными материалами, что позволит уменьшить стоимость одного киловатт-часа примерно в два раза.

Маск добавил, что новинка будет «полностью автономной» – то есть, получит автопилот пятого уровня. Такой уровень автономности, определённый классификацией SAE International, предполагает, что машина сможет ездить без вмешательства водителя. Ранее Маск уже заявлял, что компания близка к производству беспилотных автомобилей, однако на это потребуется время. Новая доступная Tesla по плану сойдёт с конвейера в течение трёх лет.